Kuidas jalgratast kindlalt lukustada

Trosslukk

Peenikesed kummiga kaetud trosslukud on Eestis ühed levinuimad – neid on mugav sõidu ajaks ümber sadula keerata ning lihtne ka ratast kinnitades läbi rattaraami ja velgede tõmmata. Seejuures on trosslukku aga varastel lihtne igapäevaste tööriistadega läbi lõigata. Trosslukku on hea kombineerida teiste, tugevamate lukkudega, et ratas näiteks kodukeldris või -garaažis kinnitada. Tõenäosus, et varas juba kahe eri lukuga viitsib jännata, on palju väiksem.

Kettlukk

Kui tahta siiski minna soodsama luku teed, on valikus raskem ja tugevam kettlukk, mis hoiab kehvemate tööriistadega pikanäpumehed kindlalt eemal, kuivõrd paksu ketti on päris keeruline märkamatult läbi lõigata. Sellise luku põhiosa moodustab tekstiiliga kaetud metallkett, mis lukustatakse tabalukuga või keti külge lisatud lukuga. Niisugust lukku on küll raske ja tülikas kaasas kanda, kuid selle saab kerida ümber ratta­sa­dula või panna rattakorvi.

U-lukk

Üks vastupidavamaid ja tugevamaid lukke on U-kujuline karastatud terasest ja plastiga kaetud lukk. Kuna aga jäik lukk ei paindu ümber rattaraami nii mugavalt kui trosslukk, tasub lukku ostes kindlasti ka vaadata, kas see sobib ratta suurusega. Samuti peab tähele panema, et alati ei pruugi selline lukk ulatuda ratast millegi külge kinnitama ning sobib sageli paremini selleks, et omavahel lukustada rattaraam ja veljed, et keegi võõra rattaga lihtsalt minema ei sõidaks.

Liigendlukk ehk lülilukk

Kallimasse klassi kuuluvad liigendlukud on valmistatud teraslülidest, mistõttu on selle “läbi hammustamine” küllaltki keeruline. Lülilukku saab ka mugavalt rattaraamile kinnitada – sellist lukku müüaksegi alati komplektis koos hoidjaga, et kallis lukk alati võtta oleks.

Elektrooniline rattahoidja

Suuremates Eesti linnades on mitmel pool elektroonilised rattahoidjad, mis seovad ratta lukustamise mobiiltelefoninumbri või ühistranspordikaardiga, nii et keegi teine peale omaniku nutikat lukku avada ei saagi. Sellised hoidjad sobivad igasuguse raamiga ratastele, lisaks ei ole vaja tülikat rattalukku kaasas kanda.