Spordikooli asub juhtima olümpiasportlane

Tapa abivallavanem Dmitri Okatov kõneles, et aastaid Tamsalu spordikompleksi juhtinud Lepik on andnud vallavalitsusele nõusoleku asuda spordikooli etteotsa. “Läksime seda teed, et tegime otsepakkumise Krista Lepikule,” lausus Okatov. Tema sõnul lähtuti ettepanekut tehes muu hulgas asjaolust, et spordikooli tulevane direktor peab tundma hästi piirkonda ning Tapa vallas harrastatavaid spordialasid. Eesti endise olümpiasportlase Lepiku täpne tööle asumise aeg pole veel teada.