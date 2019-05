Renato Lindmets tõmbab selga 3x3-korvpalli koondise vormi

Tegemist on niinimetatud B-koondisega, mille moodustavad kogenud 35-aastane Lindmets, Egert Haller, Kristjan Evart ning Sander Viilup. Meeskond kuulub Euroopa mängudel ühte alagruppi Sloveenia, Leedu ja Valgevenega. Eesti koondise peatreener Siim Raudla märkis vastaseid iseloomustades, et kõik on väga tugevad 3x3-korvpalli riigid. "Midagi lihtsat olema ei saa," lisas ta.

Alagrupist pääseb edasi kaks paremat. Kokku osaleb turniiril 16 meeste ja 16 naiste koondist.

Raudla sõnul on nimetatud Eesti meeskond piisava 3x3-korvpalli kogemusega. Neist Lindmetsaga mängis ta ise koos veel neli aastat tagasi Bakuus toimunud esimestel Euroopa mängudel. "Sisuliselt otsisin mängijaid, kellel selle lühikese ettevalmistusaja jooksul ei ole vaja ülemäära palju asju selgitada, vaid nad saavad need juba nii-öelda hoo pealt kätte," märkis peatreener.

Tapa juurtega Lindmets, kes mängis Rakveres viimati 3x3-korvpalli täpselt aasta tagasi, kui võitis siin oma tiimiga Mulgid Eesti meistrivõistluste etapi, ütles, et koondist esindada on hea tunne. "See on minu jaoks suur au," lausus Lindmets.

See, kas 202 cm pikka tsenter tuleb eeloleval suvel ka mõnele Lääne-Viru maakonnas korraldatavale 3x3-korvpalli etapile, pole veel teada. Sellel laupäeval Kadrinas startival Eesti meistrivõistluste 21-etapilise sarja avavõistlusel Renato Lindmetsa oma meeskonnaga kindlasti ei näe, sest päev hiljem teeb ta kaasa samuti koduste tiitlivõistluste arvestusse kuuluval turniiril Helsingis.

Enam vähem samal ajal Euroopa mängudele au ja kuulsuse peale rassima mineva B-koondisega alustab heitlusi maailmameistrivõistlustel Hollandis Amsterdamis Eesti 3x3-korvpalli esinduskoondis. Nende eesmärk on koht esikaheksa hulgas. Selline positsioon annaks Eestile võimaluse heidelda järgmise aasta Tokio olümpiamängude pääsme ja sellega EOK-lt kaasneva korraliku ettevalmistustoetuse nimel.

Märkimist väärib fakt, et Eesti esimene rivistus koosneb eranditult mängijatest, kes on kandnud eri aegadel Rakvere Tarva mänguvormi. Nendeks on värske Eesti meister saalikorvpallis BC Kalev/Cramo rivistuses Martin Dorbek, TLÜ/Kalevi koosseisus hõbeda saanud Karl-Johan Lips, KK Pärnu meeskonna pronksile aidanud KK Pärnu tagamees Ranna Raap ja Plymouth Ridersiga Suurbritannia meistrivõistlustel neljandaks tulnud Joonas Järveläinen.

Korraliku kondiproovi tegi Renato Lindmets koos kaaslastega eelmisel nädalalõpul Serbias Novi Sadis, kus võisteldi Challenger-turniiril. Maailma eri nurkadest saabunud 16 meeskonnaga võistlusel kaotati valitsevale maailmameistrile Novi Sadile 16:21 ja Venemaa tiimile Sosnovõi Bor CopRosatomile 14:21, mistõttu langeti edasisest konkurentsist. Turniiri võitis Novi Sad, kes alistas finaalis 21:17 ameeriklaste New York Harlemi.