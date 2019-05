Galerii: parimad ainetundjad tõsteti Sõmerul aupaistesse

Rakvere gümnaasiumi õpilane Kristjan Tropp, kes oli sellel õppeaastal riigis esikümnes kolmel olümpiaadil – bioloogias, füüsikas ja geograafias –, ütles tunnustusüritusel, et edu aluseks on õppimine, andekus ja veidi õnne. "Palju oleneb sellest, millised on olümpiaadil küsimused," sõnas ta.

Särasilmne tubli noormees lisas, et talle meeldib ennast proovile panna ja teistega võistelda. "Lisaks on riiklikel olümpiaadidel juba tekkinud oma seltskond, kellega on tore," rääkis Kristjan Tropp.

Olümpiaadidel kõige suurema osalejaskonnaga silma paistnud kool maakonnas on Kadrina keskkool. Selle direktor Arvo Pani tunnistas, et tal on heameel heade tulemuste üle, kuid õpilased ja õpetajad teevad oma igapäevast tööd. "Õpetajad ja õpilased on tublid," kiitis Arvo Pani.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit andis olümpiaadidel hästi esinenud neidudele-noormeestele tänukirja, mitu noort said auhindu sponsoritelt.