​Mait Trink: “Toitu on meeldinud mulle alati teha”

Äsja Jäneda aia- ja lillepäevadel teiste kauplejate seas kohatud Mait Trink ütleb, et mitu aastat kastmetega mässamist on aidanud leiva lauale. Uue proovikivi leidis kogukas bariton siis, kui naasis kuue tööaasta järel Islandilt. Selgus, et eestlaste mälu on habras ning kunagi iiri, šoti ja inglise tantsumuusikat viljelenud ansambli Folk Highlights Orchestra solisti enam suurt ei mäletatud. Nii hakkaski ta lisaks laulmisele tegelema kastmete valmistamisega.