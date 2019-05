Ood armastatud eesti keelele tõi edu

Tubli neiu otsustas eesti keele kõla panna loosse, videosse ja fotodesse. Väike-Maarja gümnaasiumi 11. klassi õpilasel valmis loomevõistluseks kõigepealt üheksast pildist koosnev fotokollaaž. “Tahtsin, et need [fotod] sümboliseeriks eesti keele allkeeli,” sõnas Keneli Pohlak.

Teadmised allkeeltest, mida kasutatakse eri olukordades ja paikades eri vestluskaaslastega, jõudsid neiuni keeleteadlase Tiit Hennoste arvamuslooga “Keelega on JOKK”. Kenelile läks see hinge. Nimelt väitis autor, et kui keelest kaovad allkeeled, tähendab see üht: ka keel sureb tasapisi.