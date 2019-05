Krossimehed on koondise kandidaatide seas

Kandidaatide hulgas on selgi korral mitu Lääne-Virumaa sõitjat. Klassides MXGP ja Open on teiste seas nimekirjas Väike-Maarja juurtega Harri Kullas ja Indrek Mägi. MX2 klassis on üles antud Haljala külje alt pärit Priit Rätsep. Eelmisel aastal saavutasid eestlased kaheksanda koha. Koondise täpne koosseis avaldatakse septembri alguses.