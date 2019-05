Boolingunaised võitsid meistrihõbeda

Sõel meistrivõistluste finaali pääsemiseks oli väga tihe. Esmalt tuli võistelda eelvoorudes. Rakverlannad jõudsid teise asetusega nelja parema hulka. “Õnneks me päris finaalis kohti ei kaotanud. See oligi meie maksimumtulemus. Alati võib püüda meistritiitlit, kuid seekord olid meie vastased meist peajagu üle,” rääkis Neito ning tunnistas, et nad on hõbemedali üle äärmiselt õnnelikud. 2008. aastal tõi Neito naiskonnaga Eesti meistri tiitli Rakveresse. Rakverest võitis tänavu meeste tugevuselt kolmandas, C-klassis kuldmedali August Rozen­thal.