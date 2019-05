Uhtnas saavad nullist kodu rajada 18 noort peret

“Kui see mõte meil tekkis, olid väga paljud noored pered asjast huvitatud, kahjuks jäi see pikalt venima. Aga loodan, et asjad liiguvad edasi kiiremini,” rääkis Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev, kes idee tekkides oli Sõmeru vallavanem. Vassiljev viitas, et ka praegu on Uhtnas tööandjad, kes ootavad motiveeritud noori tööle, ja tõi näiteks Uhtna Puit OÜ ja Estrus Steel OÜ. “Ettevõtluse areng toob kaasa ka sotsiaalse mõju. Kui siia tulevad noored pered, siis tuleb järelkasvu ka lasteaeda ja kooli, mis on Uhtnas olemas,” nimetas Peep Vassiljev.