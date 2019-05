Jäätmekäitlustehase plaani praegu Aseris pole

Probleemide käes vaevlevad aserilased hingasid kergendatult. Kuu tagasi jäätmekäitluse tehase kohta algatatud info saamise petitsioonil on ligi 800 allkirja ja see on saadetud vallavalitsusse. Küsimusi ja oletusi oli nii palju, et inimesed soovisid, et vald ja AS Green Marine viiksid nad toimuvaga kurssi. Seni vastuseid pole.