Muusikalisele kuumalainele tõuseb Elina Born

Mullune populaarne hooajasaade "Kuumalaine" teeb comeback'i ja hakkab minema eetrisse laupäeviti, saatejuhtideks on säravad sireenid, kes mängivad oma hetke lemmikmuusikat. Isikliku kuuma muusikavaliku on selle tarvis valmis sättinud Elina Born, Inga, Maian ja paljud teised.

Esmaspäevast liitub Bert Järvetiga R2 hommikuprogrammis Robin Juhkental, kelle juhitav "Suvehommik" alustab pärast jaanipäeva. "Suveraadio" eri taustaga saatekülalised lahkavad kunsti ja kultuuri selle kõigis vormides, saatejuhiks on Artur Kamberg. Argipäeviti on uue saatena kavas "R2 Hitid", mis pakub kullaprooviga popmuusikat. Sellele järgneb "Suvedraiv", kus päikeselist muusikat mängivad Eisi Mäeots ja Pille-Riin Tammela. Kuu lõpus mängib Marta Püssa ette lõppeva kuu suurimad raadiohitid saates "R2 Top 20".

Saates "Yasmin ja Kapa" kõlab kaasaegne piirideta tänavamuusika, "Soulmate" ja "Popikroonikad" ühinevad aasta kaunimaks ajaks suviseid rütme pakkuvas sarjas "Sander ja Johanna". Uues saates "Frotee raadio" on saatejuhtideks Martin Jõela ja Erki Pruul ning plaadimängijatel suvised briisid yacht rock'ist ideal pop'ini.

Sel pühapäeval on veel tavapärases koosseisus eetris "Olukorrast riigis". Suvel istuvad Ahto Lobjaka toolile analüütikud, ajakirjanikud ja poliitikakommentaatorid, et koos Andrus Karnauga juhtida üht Eesti vanimat ja populaarseimat arvamussaadet. Esimesed külalised on ajakirjanikud Kärt Anvelt, Kristjan Pruul ja Vilja Kiisler. Ahto Lobjaka välispoliitiline autorisaade "Achtung! Lobjakas" naaseb R2 programmi sügisel.