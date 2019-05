Kadrina tervisekeskuse ehitajaks valiti Paide firma

"Kadrina tervisekeskus tuleb," kinnitas abivallavanem Aarne Laas enne hääletamist volikogu liikmetele eelnõu tutvustades. "Selle teemaga on tegeletud siin aastaid, on olnud kõhklusi ja kahtlusi, aga nüüd on riigihange läbi viidud ja valisime kaheksa pakkuja hulgast välja meie arvates kõige parema."