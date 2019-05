Lääne-Virumaal ja Eestis üldse elavad rahulolevad inimesed

Uuringu tulemused tõestasid üldjoontes seda, mida näiteks ajakirjanikud ka isekeskis arvasid: vihakõned, raev, ärapanemine, vingumine-virisemine on rohkem sotsiaalmeedia teema, kus aktiivselt toimetav, kuid suhteliselt väike seltskond on suutnud jätta mulje, et tegemist on peavooluga.

Tele2 turundusdirektori Ines Estrini sõnul viidi uuring läbi, et selgitada välja, kas elu Eestis on tõesti nii masendav kui uudiste pealkirjade järgi vahest tundub. "Uuring näitab, et eestlastele meeldib kurta ning 52 protsenti eestlastest tunnistas, et on ise ka viimase ööpäeva jooksul millegi üle kaevelnud," ütles Estrin.

"Teisalt tõestas küsitlus, et kuigi kurtmine on igapäevase elu osa, siis tegelikult selleks suurt põhjust polegi ning inimesed on oma eluga rahul. Tõenäoliselt on kurtmine üks viis, kuidas eestlased oma elu edendavad, sest nii saab ka probleeme välja selgitada ja lahendada," rääkis Estrin.

Tänavu aprillis läbiviidud uuringust selgub, et oma eluga olid kõige rohkem rahul 25-34–aastased noored inimesed, kellest 91 protsenti seda kinnitas. Naistest kinnitas rahulolu 88 ning meestest 83 protsenti. Maakondadest oli rahulolu kõrgeim Saare-, Hiiu- ja Tartumaal ning selgelt madalaim Jõgevamaal.

Küsimusele, kas Eestis on hea elada, vastas jaatavalt 90 protsenti inimestest (92 protsenti naistest ja 87 protsenti meestest). Isiklike olmetingimustega oli rahul või enam-vähem rahul 87 protsenti inimestest.