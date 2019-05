Bussijaama seinu sodinud "kunstnikule" antakse kätte maalritarbed

"Minule teadaolevalt on süüdlasega räägitud ja ta on oma teo üles tunnistanud," tähendas vallavanem Indrek Kesküla. Ta lisas, kunstilembene noormees jättis suures tuhinas kahe silma vahele aleviku avalikul ruumil pilku peal hoidvad valvekaamerad, mille pilti politseiametnikel on võimalik jälgida ning seeläbi pahategusid hõlpsamalt tuvastada.