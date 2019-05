Pesast lahkunud pojad on noorele eale omaselt uljad ega oska karta linnakeskkonda ega inimest. Nii võibki juhtuda, et karuott seab ennast mugavalt ja pahaaimamatult sisse linnalähedasse metsatukka.

Kui karuott kaks nädalat tagasi Kullaarus metsatukast nina välja pistis ja koduaedu uudistama tuli, olid kohalikud põnevil. Huvitav on metsakuningat nii lähedalt näha. Kummaline on aga see, et mesikäpp end linna ääres inimeste vahel üsna mugavalt tunneb.