Kui Harri Kullas kusagil kaugel maal motokrossi stardis on, naelutab Ain Kõiv võimalusel pilgu arvutiekraanile või näpib mobiiltelefoni, et otse sündmuspaigalt infot saada. “Aga kõige kõvem Harri fänn on tegelikult minu 76-aastane ema Reet. Tal ei ole laua peal mitte nimekiri sellest, millal millist rohtu võtta, vaid nimekiri sellest, kes mis aastal mis tiimiga lepingu sai, mis kuupäeval ja kust võistlusi üle kantakse,” räägib Ain.

Ema Reet noogutab kaasa. “Teistel on kudumisvardad, minul on motokross,” lausub ta ja lisab, et ta ei fänna ainult Harrit, teisi sõitjaid ka. Ning tõstab uhkelt lauale Saksamaa esikrossimehe Max Nagli autogrammiga numbriplaadi, mille mees ise eakale fännile on saatnud.