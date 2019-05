Nädala kaja: peaasi, et moslemid ei tule

Väikeste laste aju pidi olema nii ehitatud, et nad ei erista teleekraanil toimuvat reaalsusest ja arvavadki, et multikategelased võivad igal hetkel tuppa karata. Vaatad lammas Shauni telekast – juba on ta toas. Või siis tšehhide legendaarsed must ja valge koer. Vupsti! Tahaks arvata, et täiskasvanu aju saab vahetegemisega hakkama.

See osa elanikkonnast, kes aga valutab südant Eesti rahva ja riigi, mitte moslemite pärast, sai sel nädalal suure ja mahlase tünga, sest ilmselgelt alatasustatud päästjad jäävad oma madala palgaga siplema edaspidigi, helgem pole ka õpetajate ja politseinike tulevik. Kummastav on see, et näiteks õpetajana saab töötada vähemalt magistrikraadiga inimene, palga alammääraks 1250 eurot. Riigikogu saali kõlbab lihtliikmena ka keskharidusega töll, jagamata üldse millestki midagi. Aga tasu saab ta iga kuu taskusse suruda õpetajast enam kui kolm korda rohkem, sest oskas valimiste ajal veidi siputada ja lihtsaid mustvalgeid loosungeid loopida.

Tuhandeeurose brutopalgaga leppima pidavad päästjad on lubanud sanktsioone. Kas me neid tahame? Kui päästjad ütlevad, et ei sõida väljakutsele. Lihtsalt ei sõida. Sorry, arvasime, et sõidame, aga tuleb välja, et ei sõida ikkagi. Kas ei tee murelikuks? Aga ärme heida meelt, sest alkoholiaktsiis langeb. Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kellel on jäänud kõrge aktsiisi tõttu alkohol poest ostmata või kel tuleks seda liitrite kaupa Lätist tuua. Ei kulu lihtsalt. Aga nüüd – jooge, sõbrad, terviseks!

Kuigi kõik sellised suured otsused nagu alkohol vs. teadus sünnivad pealinnas, pole kergem ka Rakvere linnajuhtidel. Näiteks tuleb selgusele jõuda Vallimäe laululava purikatuse ehitamise või mitteehitamise küsimuses. Ühest küljest on tegemist põneva visiooniga, mis teoks saades lisab kindlasti linnale suveperioodil atraktiivsust. Teisalt ..., mõelda vaid, kui palju tänavaid saaks selle raha eest lappida.