Kolumn: needus murdub lauluga

Rattasõitja, kes ei tundunud olevat riidlejatele tuttav, tõstis käe ja hüüdis neile: “Homme jälle!” Teine pidupäev oli ju veel ees. Tüli lakkas ja kõik asjaosalised hõikasid ratturile kui ühest suust sama vastu. Olin juba liiga kaugel, et kuulda, kas tüli vaibus, kuid minu meelest oli see reaktsioon hämmastav ja laulupeole üsna iseloomulik. Ütlen sageli, et see on aeg, mil eestlased veidigi teineteist ära kannatada suudavad. Seda soojust, mida inimestest peo ajal ja sealt lahkudes kiirgab, kohtab “päriselus” liiga harva.