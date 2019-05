Kui tühjast kastist nokitsetud mängumaja või papprobot on menukam kui miski muu

Kahe lapse ema Evelin Rikma on seda meelt, et mänguasju võiks praegusel külluseajastul oma lapsele ise teha, ühelt poolt tuleb lelu isiklik ja eriline, teisalt tead materjali, millest see tehtud. “Pooldan, et beebil oleks võimalikult vähe plastmassi ja võimalikult palju enda tehtud asju,” ütleb Evelin. Oma imikule ning katsikukinkideks teistelegi värsketele ilmakodanikele on ta neid rohkesti valmistanud.