Altja rannaküla paneb võnkuma helipidu

Tarmo Sikk, Võnke idee autor ja peakorraldaja, kelle loodud festival kandis varem nime Acoussion Live, tunnistab, et esinejate valikus mängib olulist rolli ta isiklik muusikamaitse, kuid ta püüab line up’i koostades arvestada kõikvõimaliku mitmekesisusega: mehed vs. naised, lauljad-laulukirjutajad vs. suurekoosseisulised bändid vs. DJ-d, akustiline vs. elektrooniline muusika, Eesti artistid vs. välismaised, eri žanrid jne.