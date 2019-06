Piimaringil ei mölise keegi

Oli algamas tsikliretk "Sõida aga ära mölise" vol.4.

Tele- ja Kreisiraadio-mees, Rakvere juurtega Hannes Võrno, kes mölisemiseta sõitu kõik need aastad korraldanud on, tundis sügavat rõõmu, et kohe-kohe stardipaugu saavale sõidule on kogunenud säärane hulk motorahvast.

"Ma ei tea, kui palju neid kokku tuleb, aga see polegi tähtis. Olen igaühe üle õnnelik. Mul on õnn sõita esimesel rattal, nii-öelda kaptenisillal. Ja kui peeglist tagasi vaadata ... No see on võrratu pilt. Nagu jaaniusside lõppematu rongkäik."

"Sõida, aga ära mölise" on traditsiooniline tsikliretk, vaid fookus võib erineda. Kui mullu septembris starditi Rakveres Tarmo Leinatamme mälestussõidule, siis täna sõidetakse Hannes Võrno isa piimaringi.

"Hannesel on 1. mail sünnipäev," mainib Rakvere linnavalitsuse liige Rainer Miltop, kes ka stardiks valmis. "Tahtsime talle sünnipäevasõitu teha."

Et aga ilm siis sõiduks kuigi soodne polnud, lükati see tänasele. "Meil on isaga ühel päeval sünnipäev," lausub Võrno. "Isa oli mul Rakveres põline kinomehaanik ja piimamees. Täna sõidame isa piimaringi. Ikka mööda rannikut nagu mullu. Vanasti lõppes piimaring Annikvere piimakombinaadis, meie läheme Võsule, kus patroon Olev Puldre meile kehakinnitust pakub. Vaatame Võsul ringi ja siis ... ei tea veel. Võibolla sõidame tont teab kuhu."