Õnneloos Pandivere päevadel kogub raha fresko taastamiseks

Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi liige Annika Michelson rääkis, et seltsimaja on restaureeritud, vaja on veel vahetada aknad ja restaureerida fresko. Viimasena nimetatud töö maksab suurusjärgus 1000 eurot ja loteriiga loodetakse koguda 400.

"Täna alustasime rahakogumisega," mainis Michelson. "Kui kõik piletid õnnestub maha müüa, teenime esimesed umbes 400 aurot. Peaauhinda meil õnneloosil pole, aga kõik piletid võidavad ja kõik võidud on head. Auhinnad on seltsi endi liikmete kätetöö, partnerina annetas auhindu ka Rakvere Teater."

"Fresko on suhteliselt ainulaadne," ütles Michelson, "see on maalitud nii-öelda märjale krohvile. Eestis pole just palju inimesi, kes sellist oskaksid restaureerida, aga Tallinna Ülikooli tudengid ja juhendajad lubasid meile appi tulla."