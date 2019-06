President ja õiguskantsler jagasid lastekaitsepäeval tunnustusauhindu

Õiguskantsler Ülle Madise ütles, et enamik lapsi elab Eestis armastavas kodus ja neil on iga päev, kelle ja mille üle rõõmustada. "Paraku on palju neidki, kelle mure või kasvuraskus nõuab erilist tuge," lausus Madise. "Õpetajad, tugispetsialistid, lastearstid ja psühholoogid, treenerid, asenduskodud, lastekaitsjad, kõik kaasteelised, kes lapsi ja vanemaid toetavad, teevad hindamatut tööd. Täna saame mitmeid neist kangelastest eriliselt tänada."

Kuuendat korda toimunud sündmusel "Lastega ja lastele" andsid laureaatidele tunnustusauhinnad üle Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja õiguskantsler Ülle Madise.

Ühe eripreemia pälvis abiprokurör Elle Karm. Kriminaalmenetluses osalemine on hirmutav kogemus igale lapsele, sõltumata sellest, kas laps on kuriteo ohver, tunnistaja või kahtlustatav. Menetluses osalevate täiskasvanute ülesanne on teha see protsess lapse jaoks nii talutavaks kui võimalik.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Elle Karm on olnud Virumaal kriminaalmenetluse lapsesõbralikumaks muutmisel teerajaja. Ta seab iga kriminaalasja lahendamisel esikohale just lapse huvid. Ta peab laste huve hoolega silmas kõigi perevägivalla juhtumite lahendamisel. Väga raskes ja emotsionaalses valdkonnas suudab Elle jääda positiivseks ning leida igale lapsele hea sõna.

Ka sel juhul, kui mõni laps on midagi keelatut teinud, keskendub Elle Karm lapse käitumise põhjustele, mitte iga hinna eest karistamisele. Ta püüab alati leida parima mooduse, kuidas mõjutada lapse käitumist nii, et ta edaspidi enam seadust ei rikuks.