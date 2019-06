Telliskivinäitus? Ja väga äge muide!

Näitusel eksponeeritud tellised kuuluvad Eero Kotli kogusse - kullus arhidekt Alar Kotli on Eero vanaonu. Ja näitus on üleval sümboolses kohas: Väike-Maarja Kotli majas, punases hoones aleviku peatänava ääres, mille Alar Kotli oma vanemate jaoks projekteeris ja mida nüüd tasapisi muuseumiks renoveeritakse.

Tellisenäituselt saab näiteks teada, et tellis ei pea sugugi olema klassikalise kujuga. Pahlenitele kuulunud Palmse mõisa tellisetööstuses toodetud tellised meenutavad tänapäevast puslet, telliseid saab ühendada väljaulatuvate osade kaudu. Eero Kopli leidis need Võsu sadama muulist ja – üllatus,üllatus! – nende telliste kaubamärgi nimi on Palms. Tänapäeval teevad tublid mehed Palmses teatavasti sellenimelisi metsaveohaagiseid.