Greete Steinburg tuli maastikurattasõidus Eesti meistriks

Steinburg tunnistas, et Alutaguse rada sobis talle. "Mulle rada väga meeldis. Esimene pool on tehnilisem, teine minu jaoks võib-olla veidi liiga kiire, aga vahelduseks hea, sest ei olnud kogu aeg aeglane ja singel. Rada oli väga tasemel ja mul on hea meel, et maratoni meistrivõistlused peeti väärilisel rajal," lausus ta.