Invaru abivahendikeskus Rakveres laienes ja on taas avatud

“Meie teenindussaali pind on viimaste aastate jooksul selgelt väikeseks jäänud. Kuna meil tekkis võimalus samasse asukohta jäädes laieneda, kasutasime selle ära ja tõime teenindussaali rohkem abivahendeid, et nendega saaks kohapeal paremini tutvuda,” selgitas Pellis.

Uuenenud ja suurema teenindussaaliga Invaru esindusse pääseb nüüdsest Posti tänava poolsest uksest. Maja juures on kolm tähistatud parkimiskohta klientide jaoks ning muutunud on ka esinduse lahtiolekuaeg - esindus on nüüd avatud esmaspäeviti tund aega kauem ehk kell 9-18 ja teisipäevast reedeni kell 9-17.

Pellis paneb abivajajatele südamele, et aja kokkuhoiu nimel tasuks esindusse tulles korraga kõik vajalikud dokumendid kaasa võtta, et võimalikult kiiresti sobiv lahendus saada. “Näiteks riiklike soodustingimuste kasutamiseks tuleks kindlasti võtta kaasa arsti poolt väljastatud tõend, isikliku abivahendi kaart ja isikut tõendav dokument, mida vajame ka lähedaselt, kes tuleb abivajaja eest vahendeid soetama,” selgitas Pellis ja meenutas, et ainult arstitõendist paraku ei piisa. Samuti julgustas Pellis külastajaid kohapeal nõu küsima, et koos suures valikus orienteeruda ja igaühele vajalik lahendus leida.