Piltuudis: kojusõidule lisas värvikust kohtumine karuga Tapal

Kell oli 23.15, kui Maikki Siirak tuli koos sõbrannaga tütre juurest Harjumaalt ja oli teel Järvamaale Peetri alevikku. Õhtu oli nii hiline, et Tapa sõjaväelinnaku juures tundus sõitjale, et kraavist ronib välja väga väsinud mees. "Oh ei, hoopis karu. Üpris uudishimulik ja julge," meenutas Siirak.