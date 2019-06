Kolmel olümpiaadil, bioloogias, füüsikas ja geograafias, Eestis esikümnes olnud Rakvere gümnaasiumi õpilane Kristjan Tropp nendib, et ilmselgelt pole ta ürgandekas, edu aluseks on eelkõige ikkagi õppimine, siis alles andekus ja veidi õnne. “Palju oleneb sellest, millised on olümpiaadil küsimused,” lausus Tropp.