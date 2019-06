Kommentaar: eraisikut ootamatute leidudega hätta ei jäeta

Rakveres Pikal tänaval praegu tehtavad uuringud on pigem suuremahulised. Kuid ka Rakvere linna ajalugu ulatub kaugele: linnuse, teatri ja Pika tänava piirkond on olnud linnalise asula ala juba keskajal, linnuse ala kindlasti, kuid nimetatud piirkonnas ei saa välistada ka muinasaja lõpu perioodi märke. Seega on oluline linna ajalooline kultuurikiht asjakohase põhjalikkusega läbi uurida, loodetavasti annab see võimaluse täiendada teadmisi linna ajaloo selle perioodi kohta, millest kirjalikud allikad ei kõnele.

On teada, et keskaegsete kirikute ümbrus on olnud kasutusel matmispaigana – maapinnas on säilinud inimeste luustikud. Samuti on Rakvere muinsuskaitseala põhimääruses ühe olulise väärtusena ära märgitud arheoloogiline kultuurikiht. Seega, kui vanalinnas plaanitakse kaevetöid, tuleb nende tegemisel arvestada arheoloogiliste uuringutega.