Kiri: vabariigi valitsus ei väärtusta õpetajaid

Pean riigieelarve strateegia võimalikke tagajärgi ülimalt tõsisteks, peamiseks mureks on Eesti hariduse kvaliteedi langemine, kui riik ei suuda tagada konkurentsivõimelisi tingimusi heade kõrgharidusega õpetajate pealekasvule. Õpetajate järelkasv on juba praegu ebapiisav ja seda just eelkõige konkurentsivõimetu palga pärast. Meil on üle kahe korra rohkem üle 60 aasta vanuses õpetajaid kui õpetajaid vanuses alla 30. eluaastat. Eesti õpetajate keskmine vanus on OECD riikide kõrgeim.