Juhtkiri: kui juba pidu, siis igal pool

Rakveres on pidude ja pillerkaaridega asjad ebaühtlased nagu Kuu pind. Maakonnas ka. Aga silma torkab see eriti Rakveres. Nukrad hallid nädalalõpud venivad vahel kui iiris: no mitte midagi ei korraldata ja kuskile rahva sekka minna ei ole. Tänavadki on tühjad. Ja korraga – põmm! Igal pool läheb pidu lahti.