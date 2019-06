Kadrina lasteaed sai uue juhi

"Lasteaiaõpetaja, see pole lihtsalt amet, see on kutsumus ja elustiil. Minu jaoks on olnud mu töö alati suur osa minust. Kadrina Sipsik on olnud mulle teiseks koduks 16 aastat. Hoolin lasteaia arengust ja tahan jätkuvalt olla osaline Kadrina lastele rõõmsa ja turvalise õpi- ning kasvukeskkonna loomisel. Soovin ka lasteaia juhina panustada sellesse täie pühendumisega," rääkis värske juht.