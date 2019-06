Kadrina valla lisaeelarve koostajad arvestavad lumerohkusega

Esmatasandi tervisekeskuse valmimisse investeerib omavalitsus täiendavalt 200 000 eurot, võttes selle tarbeks pangast laenu. Vallavanem Kairit Pihlaku sõnul vajatakse laenuraha tõenäoliselt juba tänavu, et tasuda hoonet ehitavale AS-ile Paide MEK esimeste osade valmimise eest.

Eeloleval sügisel peaks valmima Kadrina kalmistu arendusprojekt ehk nõndanimetatud ristisalu. Koos LEADER-programmist saadava toetusega on selle tarbeks ette nähtud 43 388 eurot.

Lisaeelarve kulude poolt kasvatab oluliselt lumetõrjeks juurde antud 100 000 eurot, mis on tingitud aasta alguse erakorralistest lumeoludest. Kokku arvestatakse teede ja tänavate lumest vabana hoidmisele 175 000 eurot.

Kairit Pihlak märkis, et täiendav summa annab kindlustunde, et aasta lõpus ei jääda hätta ning on teatav rahaline varu. Osa summast saadi Kadrina keskkooli kõrval asuva haljasala renoveerimise ja mustkattega teede ehituse arvelt.