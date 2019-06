Politsei tahab “Puhta tulevikuga” lapsi narkootikumidest eemale tõrjuda

Maakonna politseinikud soovivad koostöös sotsiaaltöötajatega käivitada programmi “Puhas tulevik”, mis on suunatud alaealistele, kel on probleeme narkootikumidega. Ida prefektuuri Rakvere piirkonnavanem Kristi Fuchs rääkis, et kui alaealine jääb narkootikumide tarvitamisega vahele, määratakse vanemale rahatrahv, kuid see ei lahenda midagi.