Andrese sõnul lõppes vestlus korrakaitsjatega positiivselt – teda ei karistatud. Enne seda aga pidi mees mundrikandjatele selgitama, et tema töökoht asub haigla hoovis ja nii omanik kui ka töötajad peaksid sinna saama sõita. Tõsi, hoovi saab märki vältides sõita ka parkimisplatsi kaudu sotsiaalmaja eest, kuid Andrese sõnul paljud seda ei tea. Tema hinnangul on haigla hoovis päevasel ajal vähemalt poolsada sõidukit, mis annab alust oletada, et keelumärgi alt sõidavad läbi ka haigla enda töötajad. Hoolimata sellest, et karistust ei järgnenud, oli Andres kinnipidamisest häiritud. Üks politseinikest olevat öelnud, et probleemile peab leidma lahenduse.