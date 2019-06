Rakvere tänavakorvpalli turniiri auhinnafond ületab Helsingi oma

"Oodata on põnevaid 3x3-lahinguid, sest mõlemal etapil osalevad ka Läti ja Venemaa võistkonnad, kelle peamine eesmärk on püüda 10. augusti 3x3 Tallinn Open Guest Finali pääset," kõneles Eesti Korvpalliliidu 3x3-valdkonna juht Reigo Kimmel. Tema sõnul on nii Rakvere kui ka Viimsi turniiril ka oluliselt suurem auhinnafond kui läinud pühapäeval Helsingis toimunud 3x3-etapil.