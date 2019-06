Maapiirkondade pakilembus kasvatab pakiautomaadid suuremaks

Omniva pakiautomaatide võrgu juhi Evert Rööpsoni sõnul on mainitud automaatide kasutamise puhul näha, et pakkide tellimine ning saatmine on nimetatud paikades aasta ringi väga sage. "Näeme, et e-kaubanduse võimalused levivad koos automaatidega ka maapiirkondadesse. Pakiautomaadid on osutunud nii populaarseks, et tihedamal pakisaatmisperioodil jääb kappidest puudu," ütles Rööpson. "Et pakid saatmata ei jääks, lisamegi nendele automaatidele kappe juurde."