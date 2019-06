Ilma elektrita on põhiliselt Tartu, Vabaduse, Karja, J. Kunderi, Vallikraavi ja Õie tänava piirkond.

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Peeter Liik ütles, et praeguseks on teada rikke asukoht - selleks on Vallikraavi tänava alajaam. "Püüame rikke kõrvaldada tunni jooksul," ütles Liik.