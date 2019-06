Rakvere valla noored tõid matkamise meistrivõistlustelt kaks hõbedat

“Olin meeldivalt üllatunud, et vaatamata rasketele ilmaoludele, oli tuuline ja sadas vihma, olid meie lapsed väga tublid, ei mingit virinat,” kiitis võistlustel kaasas käinud Mart Laidroo, kes oli nii Ubja kui ka Arkna lapsi võistlusteks ette valmistanud. Laidroo märkis, et lapsi ei ole üldse kerge telefonide tagant välja liikuma saada, aga kes korra juba matkaringi tulnud, see jääb ka käima.