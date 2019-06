Uhtnas tulevad enne jaani jõulukuuse ehtimise talgud

“See mõte kummitas mind juba pikka aega, sest olen ise aastaid käinud jõuluvanaks ning see “kuusk” läheb silme all aina koledamaks,” rääkis Uhtnas elav Hannes Tiinas, kes on nõutud jõuluvana. Tiinas helistas installatsiooni autorile Teet Suurele, kes oli mõtte üle rõõmus. Idee kiitis heaks ka Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

Nüüd on asjad sealmaal, et 15. juunil oodatakse kõiki “kuuske” võõpama, et see ilmale vastu peaks ja kena vaadata oleks. Tööriistad ja värvid on valla poolt.