Kuuldes, et Eesti esindajad tulevad linnast nimega Rakvere, oldi suures hämmingus, sest teati, et Eesti pealinn on Tallinn, aga väikelinn Rakvere oli kõikidele täiesti tundmatu paik. Seda enam imestati, et sellisest väikese riigi väikesest linnast tulnud osalejad on suurepärased interpreedid.