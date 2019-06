Valitsus on seisnud näoga põllumehe poole

Seetõttu mõjus võimuvahetus 2016. aasta novembris põllumeestele kui sõõm värsket õhku. Maaelu jätkusuutlik areng on olnud keskerakonnale alati väga oluline, mistõttu sai põllumajanduse päästmine madalseisust kiiresti meie prioriteediks. Esimeseks ülesandeks võeti põllumeestele makstavate üleminekutoetuste täies mahus taastamine ja nii saidki põllumehed juba 2017. aastal 19,95 miljonit eurot üleminekutoetusi. Kahetsusväärselt oli Eesti euroliidu ainus riik, kus üleminekutoetusi aastaid ei makstud. Lisaks leiti riigieelarvest pool miljonit eurot lisaraha erakorraliseks kriisiabiks, et kiiremas korras turgutada Eesti piimatootjaid ja seakasvatajaid. “See oli kõigile põllumeestele selge, et nii kaua, kui reformierakond on juhtpositsioonil, me mingeid toetusi ei saa. Nüüd, kui reformierakonda enam valitsuses ei ole, praegused koalitsiooniliikmed mõistavad meid,” sõnas toona Tartumaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees Jaan Sõrra.