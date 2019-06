Kukekülas, peaaegu Rakvere ääres, on üks koduuks valla. Malle juures. Enne kui ilmub proua ise, uudistab tulijat süsimust ühe silmaga kass. “Tema on Nuhtlus,” tutvustab Malle Kangro. Kassi näu on justkui tervitus – astutagu aga sisse.