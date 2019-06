Kodukohviku avamiseks läheb nädal puhkusest

Kaks naist veavad eest reedel ja laupäeval Rägavere teel uksed avavat kodukohvikut Muinasjutuline Loomepisik, mille taga on samanimeline mittetulundusühing umbes 20 liikmega, kellest suur osa kohvikus oma panuse annavad ja koogileti katavad.

Inga ja Gristel on enda valmistada võtnud soolased road – menüü krooniks on veganilõhe. Gristel kõneles, et kui nad oma meeskonnaga söökidele-jookidele mõtlema hakkasid, kujunes valik esialgu väga lihtsaks. Ikka rabarberikook ja rabarberilimonaad. Ei midagi, millega silma paista.