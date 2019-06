Estonian Cell reinvesteerib kasumi investeeringuteprogrammi

Lahe sõnul on ettevõte 12 tegutsemisaasta jooksul investeerinud 42 miljonit eurot lisaks 153 miljoni eurosele alginvesteeringule. "Käivitushetkest alates on kasutatud vaid parimat võimalikku tehnikat ja viimaste aastate investeeringud on võimaldanud parandada nii jätkusuutlikkust kui veelgi vähendada mõju keskkonnale. Heade müügitulemuste ja kuluefektiivsuse kombinatsioonis saavutas ettevõte 2018. aastal puhaskasumi 15 miljonit eurot, mis täielikult investeeritakse tootmismahu ja efektiivsuse kasvu," rääkis Lahe.

Tema kinnitusel on valitsuse otsus alandada elektri- ja gaasiaktsiisi energiaintensiivsetele ettevõtetele toetanud Estonian Celli konkurentsivõimelisust eksporditurgudel. "See annab meile lootust positiivse tulemiga lõpetada ka madalama müügihinna tingimustes," sõnas Siiri Lahe, viidates väga muutlikule puitmassi maailmaturu hinnale.

Ettevõte on rakendanud täismahus kvaliteedi-, tööohutuse, keskkonna- ja energiajuhtimise süsteeme, mis on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ja ISO 50001 alusel. Vastutustundliku keskkonda-, töötajatesse, klientidese jt huvipooltesse suhtumise eest on ettevõttele Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi poolt väljastatud kuldmärgis. Estonian Celli ainuomanik on Austria juhtiv paberitööstusettevõte Heinzel Holding GmbH.