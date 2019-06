Raudteemudeliharrastajalt varastati 20 vedurit

Vargus pandi toime 25. mai öösel Tallinnas, mil kellegi kuri käsi võttis Ojaperve autost kaasa kaks spordikotti. Tegelikult oli auto mudelikraami pilgeni täis – Ojaperv kavatses oma kollektsiooni üles panna "Minimaailma" näitusel – ja kott veduritega oli varga juhuslik valik. Ojapervele oli aga nende kahe koti sisu emotsionaalselt eriti väärtuslik, sest tema huvi raudteemudelduse vastu oli alguse saanud just Ameerika tüüpi veduritest. Nüüd on need kõik varga käes.

"Võimalik, et pean ka endale tuhka pähe raputama: laenatud auto, käisin mitu korda edasi-tagasi ja ma ei saa kaljukindlalt väita, et lukustasin auto," kahetses Ivari Ojaperv. "See muidugi ei tähenda, et võõra auto ukse võib lahti teha ja sealt kaks kotti kaasa võtta."

Varastatud vedurimudelid on spetsiifilised ja ainulaadsed, Ojaperv on neid ise värvinud-täiendanud, ja kui need kusagil müüki peaksid ilmuma, tunneks omanik oma vedurid kohe ära. "Paraku on seni null infot," kurvastas Ojaperv. "Panin vastavatesse foorumitesse ja Facebooki info üles, olen jälginud ka müügiplatvorme, aga ei midagi. Loomulikult tegin ka politseisse avalduse ja reedel lähen uurija juurde, kuid vaevalt neilgi midagi rõõmustavat on öelda. Kõik viitab ju narkomaani või taskuvarga teole, kes tegelikult ei oskagi nende mudelveduritega midagi peale hakata," lausus ta.

Ivari Ojaperv on tänulik igasuguse info üle, mis viiks vedurite tagasisaamisele. Tema kontaktid leiab Facebookist.