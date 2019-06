Tähelepanelik politseipatrull tabas lauavargad

Samal päeval varstati Rakvere promenaadilt laud kohast, kus aeg-ajalt seisab kiosk, kust sõõrikuid müüakse. Kioski omanik Hando rääkis, et tegemist on teisaldatava müügipunktiga ja seda tol päeval promenaadil polnud. Küll aga oli kuuekohaline laud, mis on nii raske, et Hando hinnangul on seda raske isegi kahel mehel tarida. Kuuldavasti olevatki mehed Kastani puiesteel raske kandami taga istunud ja hinge tõmmanud.