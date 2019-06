Ahto-Lembit Lehtmets: Kadrinast ei tule uut Rockveret

Seitse aastat tagasi Virumaa Teatajas ilmunud leheloos ütles kultuurivaldkonnaga tihedalt seotud Ahto-Lembit Lehtmets: “Ma ei ütle, et ühel päeval ei või juhtuda, et ma Kadrinasse näiteks tagasi lähen. Ma pean seda koduks ja see on minu jaoks oluline koht.”