Igavust tundvad lapsed lubasid edasi mürgeldada

Need kaks kinnistut ei ole märkamatuks jäänud ka linnaelanikele. Kadri rääkis, et läks oma lapsele näitama endist õhtukeskkooli hoonet aadressil Pikk 29, kus ta oli õppinud, kuid jahmus seal avanenud pildist. “See oli šokeeriv vaatepilt,” sõnas Kadri hoone juures vedelevat prahti ning selle lahti kistud aknaid ja uksi kirjeldades. Naine ei julgenudki endisesse koolimajja minna.

Kadri sõnul nägi ta kinnistu lähedal üht videokaameraga meest, kes oli selgitanud, et tema ülesandeks on hoone uksed ja aknad sulgeda, kuid lapsed kisuvad need lahti. Mees on üritanud videokaameraga pahategijaid filmida, kuid tulutult. Ei aidanud ka hoone lähedusse paigaldatud kaamera – see lõhuti poole tunni jooksul ära. Asjatundlikud lõhkujad ei unustanud kaamerast videokaarti välja võtta.