Rakvere spordikoolis lõpetas viimase paari aastakümne suurim lend

Spordikooli direktor Jaak Vettik märkis, et tegemist on taasiseseisvumisaja suurima lennuga, sest kergejõustiku, korvpalli, võrkpalli, ujumise, judo ja maadluse osakonnas oli tänavu kokku 24 lõpetajat. "See on viimase kahekümne aasta suurim lend. Nii palju lõpetajaid pole tükk aega olnud," märkis Vettik.